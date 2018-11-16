МЕХИКО, 16 ноя /ПРАЙМ/. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами назвал энергетику одной из основ сотрудничества с Россией.

"Связи в энергетике — это центральная ось (сотрудничества с Россией — ред.)", – приводит агентство AVN заявление Эль-Аиссами после министерской встречи в Каракасе по подготовке заседания комиссии высокого уровня. Дата самого заседания пока не определена.

К другим важным областям сотрудничества он отнес сельское хозяйство, добывающую промышленность, ВТС и торговлю. "Многие товары, которые продаются на нашем рынке, привезены из России, а те, которые производятся здесь, продаются на российском рынке", – отметил вице-президент.

Ранее российский посол в Каракасе Владимир Заемский сообщил РИА Новости, что Венесуэла также пригласила Россию принять участие в добыче золота в стране. По словам посла, рассмотрение такого варианта возможно, если венесуэльская сторона представит конкретные предложения. Они должны быть переданы до 13 декабря.