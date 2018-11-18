КИЕВ, 18 ноя — ПРАЙМ. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после наладки турбогенератора, сообщает в воскресенье оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

"18 ноября 2018 года в 10.15 (11.15 мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после выполнения работ по виброналадке турбогенератора", — говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Во вторник компания "Энергоатом" сообщила, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Однако накануне, согласно поданной заявке, второй энергоблок Хмельницкой АЭС снова был отключен от энергосети для выполнения виброналадки турбогенератора.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.