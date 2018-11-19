МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" возобновил покупку акций в рамках программы buy back после пятимесячного перерыва, выкупив на прошлой неделе 100 тысяч своих обыкновенный акций, сообщила компания.

"ПАО "Новатэк" сообщает, что согласно программе buy back, объявленной 7 июня 2012 года, в период с 12 по 16 ноября 2018 года на открытом рынке было выкуплено 100 тысяч обыкновенных акций (в том числе в виде глобальных депозитарных расписок)", — говорится в сообщении.

При этом последнюю такую операцию в рамках программы buy back "Новатэк" совершил 18 июня, выкупив с рынка 213 тысяч своих акций.