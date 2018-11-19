МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. С 12 по 16 ноября оптовые цены на бензин 92 Класс 5 значительно выросли, на дизельное топливо и бензин 95 Класс 5 — понизились, следует из данных агентства "Прайм".

В течение прошлой недели оптовые партии бензина 92 Класс 5 подорожали на 1,198 тысячи рублей за тонну, достигнув 51,502 тысячи рублей за тонну. Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 снизилась на 229 рублей – до 55,576 тысячи рублей за тонну.

Эксперты связывают существенный рост цен на бензин 92 Класс 5 с сокращением предложения этого вида моторного топлива со стороны крупных производителей на рынке.

Средневзвешенная цена на все виды дизельного топлива (летнее, межсезонное, зимнее) за указанный период снизилась на 634 рубля, составив 53,039 тысячи рублей за тонну.



