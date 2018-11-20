АШХАБАД, 20 ноя /ПРАЙМ/. В Ашхабаде во вторник открываются 23-ая международная выставка и конференция "Нефть и газ Туркменистана — 2018", в которой примут участие представители более 40 стран, говорится в сообщении новостного сайта "Ориент".

Ожидается, что в двухдневном нефтегазовом форуме, организаторами которого выступают госконцерн "Туркменнефть" и французская компания Cifal, примут участие около 500 представителей нефтегазовых компаний, правительственных и финансовых структур, научных институтов.

В нефтегазовой выставке и конференции ожидается участие таких компаний, как Tatneft, Exxon Mobil, British Petroleum, Hyundai Engineering, Dragon Oil, Petronas, Schlumberger, International Group, Shell, Total, KPMG, ENI, Roxar, National Maritime Shipping Company Kazmortransflot, Haldor Topsoe, CNPC International и другие.

Цель форума — презентация нефтегазового потенциала Туркменистана, привлечение в отрасль иностранных инвестиций и передовых технологий, развитие международного сотрудничества в области поиска, добычи, переработки и транспортировки углеводородных ресурсов.

В ходе нефтегазового форума планируется особое внимание уделить обсуждению строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан- Индия. Иностранные нефтегазовые компании, желающие работать на туркменском рынке, смогут в рамках форума, провести переговоры с руководителями ТЭК Туркменистана.

Туркменистан, по запасам природного газа, входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.