АСТАНА, 20 ноя — ПРАЙМ. Национальную нефтегазовую компанию "КазМунайГаз" возглавил Алик Айдарбаев, который ранее занимал должность заместителя председателя правления госхолдинга "Самрук-Казына", сообщил во вторник департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям госхолдинга.

"Сегодня председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов представил… нового председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Айдарбаева Алика Сериковича. До этого он работал заместителем председателя правления АО ФНБ "Самрук-Казына", — говорится в сообщении департамента.

В информации указывается, что Айдарбаев был заместителем председателя правления АО ФНБ "Самрук-Казына" с 15 января 2018 года.

Сауат Мынбаев, который с 2013 года до сегодняшнего дня занимал должность председателя правления компании "КазМунайГаз", назначен на пост председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги).