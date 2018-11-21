МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган дали старт укладке последнего звена второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", строительство которого ведет "Газпром". Проложенный по дну Черного моря газопровод позволит осуществлять поставки топлива из России в Турцию напрямую – в обход сопредельных государств, включая Украину. "Газпром" завершил строительство морского участка двух веток "Турецкого потока" мощностью 31,5 млрд куб. м с опережение графика. Российская компания намерена начать поставки в Турцию и Южную Европу до конца 2019 года.

На Западе, скрепя зубами, признают, что "Газпром" близок к достижению поставленной цели – началу экспорта газа в Турцию и Южную Европу в обход Украины, несмотря на козни со стороны США, верхушки ЕС, руководства Польши и балтийских стран. Однако попытки блокировать поставки российского газа на европейский рынок продолжаются.

ВО ИМЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ

"Турецкий поток" пришел на смену "Южному потоку" – проекту строительства газопровода из России через Черное море в Болгарию. "Газпром" принял решение начать строительство "Южного потока" с целью диверсификации маршрутов экспорта в Европу из-за непреодолимых разногласий между Москвой и Киевом по поводу условий транзита российского газа через территорию Украины. По "Южному потоку" планировалось прокачиваться до 63 млрд куб. м/г, что должно было существенно снизить объемы транзита через Украину.

Однако под давлением США и ЕС болгарское правительство во главе с премьером Бойко Борисовым откровенно саботировало реализацию проекта. После воссоединения Крыма с Россией строительство "Южного потока" стало невозможным. Правительство Борисова нанесло "Газпрому" существенный экономический урон, а Болгария окончательно потеряла возможность стать крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) Южной Европы и получать большую плату за транзит.

В декабре 2014 года Путин, находясь с официальным визитом в Турции, объявил об отказе от проекта "Южный поток" и начале строительства газопровода в Турцию. На Западе были уверены, что из-за наличия "неразрешимых" противоречий между Москвой и Анкарой "Турецкий поток" обречен на провал. Однако даже самые острые противоречия, возникающие в отношениях между Россией и Турцией, успешно преодолевались. По мере строительства "Турецкого потока" европейские "партнеры" начали осознавать необходимость диверсификации маршрутов экспорта газа в обход беспокойной Украины. Европейские потребители опасаются, что из-за политических, экономических и технических проблем транзит российского газа через Украину может сократиться или прекратиться полностью.

Запуск в эксплуатацию "Турецкого потока" повысит энергетическую безопасность стран Южной Европы. Многие страны, включая Болгарию, выстроились в очередь за российским газом. Однако противники проекта в Европе продолжают обвинять "Газпром" в стремлении "лишить Украину миллиардов долларов, которые она получает в качестве платы за транзит".

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

"Газпрому" предстоит принять окончательное решение о продолжении второй нитки газопровода. "Турецкий поток" может быть продолжен в направлении Болгарии и далее в страны Центральной Европы или через Греции в Италию.

Болгария уже предусмотрительно увеличила мощность Трансбалканского газопровода до 15,75 млрд куб. м/г с целью получить весь объем, поставляемый по второй нитке "Турецкого потока", а Борисов даже стал выступать в поддержку "Турецкого потока", поскольку запасов природного газа на шельфе Болгарии найти не удалось, а без российских ресурсов создание хаба невозможно.

Греческое направление является привлекательным для "Газпрома", поскольку позволяет осуществлять поставки по кратчайшему маршруту в Италию, которая является третьим крупнейшим покупателем российского газа после Германии и Турции.

В этом году наметилось сближение позиций Москвы и Рима в экономической и политической сферах. Во время недавнего визита в Москву итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что санкции ЕС против России являются контрпродуктивными. По мнению ряда экспертов, вопрос поставок российского газа был в повестке дня итальянского лидера во время его визита в Москву. Позиция Рима может проясниться во время голосования о продлении санкций против России на очередные шесть месяцев, намеченного на декабрь.

Трубопроводные системы Турции и Греции соединяет газопровод пропускной способностью 10 млрд куб. м/г, что позволяет осуществлять поставки без значительных инвестиций в инфраструктуру. Однако для экспорта в Италию необходимо строительство газопровода через Адриатическое море. Но российский газ может достичь итальянских берегов иным способом.

ЕС всесторонне поддерживает создание "Южного газового коридора" – системы газопроводов для поставок азербайджанского газа в Европу. Составной частью этого коридора является газопровод ТАР (Trans-Adriatic Pipeline) от турецко-греческой границы до побережья Италии. Строительство ТАР входит в заключительную стадию и должно быть завершено в 2020 году.

По "Южному газовому коридору" планируется поставлять ежегодно 16 млрд куб. м газ, добываемого на шельфе Азербайджана. Из этого объема 6 млрд куб. м/г предназначены для Турции и 10 млрд куб. м/г – для стран Южной Европы, в первую очередь Италии.

"Южный газовый коридор" всесторонне поддерживается США и ЕС, которые рассматривают его, как альтернативу поставкам российского газа. Инвестиции в проект уже превысили $40 млрд. Брюссель даже исключил этот проект из Третьего энергетического пакета, запрещающего одной компании поставлять 100% газа по трубопроводам, идущим в ЕС. Еврокомиссия позволила азербайджанской государственной компании SOCAR полностью заполнить "Южный газовый коридор".

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГАЗА НЕ ХВАТИТ, НО РОССИЯ ПОМОЖЕТ

Многие эксперты подвергают сомнению способность Азербайджана обеспечить поставку 16 млрд куб. м/г в течение продолжительного времени. Согласно данным Госкомстата АР, добыча газа в стране выросла в январе-октябре 2018 года до 24,97 млрд куб. м – на 5,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Азербайджану удалось переломить негативную тенденцию сокращения добычи газа, которая наблюдалась в предыдущие годы. Однако производство товарного газа увеличилось в годовом выражении лишь на 3,5% – до 15,59 млрд куб. м – в связи с необходимость закачивать большие объемы в пласт для поддержания добычи на группе месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. При этом, экспорт азербайджанского газа за десять месяцев этого года составил 5,65 млрд куб. м.

Согласно существующим контрактам, Азербайджан поставляет газ в Турцию и Грузию в объеме 6,5 млрд куб. м/г и 2,7 млрд куб. м/г соответственно. Для обеспечения контрактных обязательств и собственных нужд Баку вынужден закупать газ в соседних странах – России, Иране и Туркмении, поскольку собственных ресурсов не хватает.

В прошлом году после 11-летнего перерыва Азербайджан возобновил импорт газа из России в объеме 1,6 млрд куб. м/г. Иран осуществляет поставки в Нахичевань, отрезанный от основной территории Азербайджана. Кроме того, транзитом через Иран в Азербайджан поступает газ из Туркмении, необходимый для внутреннего потребления и выполнения обязательств перед Грузией.

Ресурсной базой "Южного газового коридора" является шельфовое месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м, по официальным данным азербайджанской стороны. В настоящее время добыча составляет около 30 млн куб. м/сут., или 10,95 млрд куб. м/г. В рамках второй фазы разработки Шах-Дениза планируется довести добычу до 16 млрд куб. м/г. Однако этого объема недостаточно для выполнения всех обязательств согласно существующим контрактам с Турцией и Грузией, обеспечения растущих внутренних потребностей и поставок по "Южному газовому коридору".

Азербайджану придется увеличить закупки газа за рубежом или оставить ТАР – европейский участок "Южного газового коридора" – загруженным не полностью. Недостающие объемы может предоставить Россия: "Газпром" обладает необходимыми ресурсами, а к 2020 году обе нитки "Турецкого потока" буду введены в строй. Европейские компании, вложившие значительные средства в строительство ТАР, не согласятся с неполной загрузкой газопровода.

Впрочем, Баку надеется на подключение в будущем к "Южному газовому коридору" других стран – Ирака, Туркмении и даже Израиля. Однако, когда это произойдет, неизвестно.