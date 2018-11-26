МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на дизельное топливо с 19 по 23 ноября в среднем по России выросли на 25 копеек, до 46,6 рубля за литр, причем в Приволжском округе цена выросла на 47 копеек, до 45,39 рубля, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

При этом в еженедельных данных об индикаторах российского рынка нефтепродуктов "Кортес" за 19-23 ноября третью неделю подряд отсутствуют данные по ценам на топливо в нескольких сегментах рынка по бензину "Нормаль-80".

За период розничная цена на бензин "Нормаль-80" снизилась на 3 копейки, до 39,3 рубля за литр. Причем в Дальневосточном округе цены снизились на 18 копеек, до 38,76 рубля за литр, в Сибири – на 13 копеек, до 40,66 рубля за литр. При этом в среднем по европейской части страны цены выросли на 16 копеек, до 38,91 рубля за литр.

"Регуляр-92" в рознице подорожал на 1 копейку, до 41,74 рубля за литр. Эта марка бензина более всего подорожала в Центральном федеральном округе (на 4 копейки). "Премиум-95" также подорожал на 1 копейку, до 44,83 рубля за литр, самый большой рост цен произошел в Северо-Западном округе (на 4 копейки).

В оптовом сегменте цены на "Нормаль-80" выросли на 1,16 тысячи рублей, до 52,48 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" снизилась на 99 рублей, до 49,937 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" — на 151 рубль за тонну, до 52,483 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены либо не изменились, либо снизились. Так, "Нормаль-80" за неделю подешевел на 747 рублей, до 52,92 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" не изменился и составил 53,275 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" –подешевел на 45 рублей, до 56,217 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах выросла на 0,3% и составила 61,378 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин подорожал на 0,3%, до 52,177 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных по Северному Кавказу).