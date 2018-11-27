ВОРОНЕЖ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Специалисты "Воронежтеплосети" устранили аварию, которая во вторник оставила без отопления и горячей воды около 70 многоквартирных домов и 13 социально значимых объектов в Железнодорожном районе Воронежа, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС.

По данным управления, причиной отключения стала утечка на магистральном трубопроводе диаметром 500 миллиметров. В результате аварии были отключены от горячего водоснабжения и отопления около 70 многоквартирных домов, восемь детских садов, две школы, одна школа-интернат и два медучреждения. Аварию планировалось устранить к вечеру вторника.

"Сварочные работы закончены, сейчас будут пускать тепло", — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент в Воронеже 6 градусов мороза.