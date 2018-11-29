ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. России и Китаю без взаимных и масштабных инвестиций будет сложно перейти на новый уровень взаимодействия в энергетической сфере, заявил на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Без взаимных и масштабных инвестиций нам будет сложно перейти на новый уровень взаимодействия в энергетической сфере", — заявил глава "Роснефти".

Он напомнил, что к этому призывают руководители государств и стремятся компании обеих стран.