ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине, пригласил китайских коллег на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году.

"Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить китайских коллег посетить Россию в июне следующего года и принять участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме", — сказал он.

Сечин добавил, что там стороны смогут "продолжить обмен мнениями".

Говоря о форуме в Пекине, Сечин заявил, что "сегодня у нас имеется прекрасная возможность сформировать повестку дня российско-китайского энергетического диалога на среднесрочную и долгосрочную перспективу".

"Надеюсь, что все участники ответственно отнесутся к этой работе. От форума я ожидаю открытой дискуссии, конструктивных переговоров и выхода на предметные договоренности по новым проектам. Мы планируем, что форум станет ежегодным и будет проходить в Китае и России поочередно", — подытожил он.