МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Россети" в январе-сентябре 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей.

EBITDA по МСФО на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 222,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Объем чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, увеличился на 13%, до 156,3 миллиарда рублей.