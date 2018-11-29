МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Независимые АЗС могут повысить цены на топливо и выше 4% от цен крупных нефтяных компаний, если докажут такую необходимость, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша на пресс-конференции.

В среду участники совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака заявили РИА Новости, что независимым АЗС разрешили наращивать розничную цену топлива на 4% выше крупных нефтекомпаний, и это не станет причиной для их проверки, но этого все равно недостаточно для их прибыльности. Согласно протоколу предыдущего совещания нефтекомпаний у Козака, вице-премьер поручил ФНС и ФАС проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей автозаправок, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%.

"4% — это не догма, может быть и меньше. Есть регионы, где у нас цены примерно одинаковые с ВИНК, если входная цена позволяет работать на такой маржинальной доходности. Может быть и больше 4%, если ты не можешь купить в мелком опте, а вынужден покупать только на опте, например, зимний дизель", — сказал Аркуша. По его словам, если розничные сети смогут обосновать необходимость такого роста надзорным органам, то претензий к ним не будет.

В свою очередь, замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин пояснил, что цены сопоставляются в рамках разных регионов, так как цены от региона к региону разнятся. ФАС контролирует ситуацию по повышению цен, заметил он.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).