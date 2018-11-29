МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин на АЗС в России за неделю с 19 по 25 ноября практически не изменились, составив 43,48 рубля за литр, а на дизтопливо — выросли на 0,4%, до 46,49 рубля за литр, говорится в сообщении Росстата.

По данным Росстата на 26 ноября, стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 1 копейку, составив 41,55 рубля за литр и 44,84 рубля за литр соответственно. Бензин марки Аи-98 подорожал на 6 копеек — до 50,33 рубля за литр.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

При этом, как уточнял курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак, зимнее дизтопливо в розничной продаже будет стоить дороже летнего на 2 рубля за литр, что обусловлено более высокой себестоимостью производства. Согласно протоколу совещания у Козака 31 октября, с которым ознакомилось РИА Новости, кабмин поручил субъектам рынка до 31 марта удерживать мелкооптовые цены на летнее дизтопливо в среднем по России не выше 51,2 тысячи рублей за тонну, тогда как цена зимнего дизтоплива предусмотрена на 2,4 тысячи рублей выше с учетом последующей трансляции на АЗС.

За неделю с 19 по 25 ноября увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 15 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли во Владимире – на 1%, Магадане и Южно-Сахалинске – на 0,6%, Назрани и Якутске – на 0,5%. При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 8 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Чите – на 1,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

Выпуск бензина в РФ за неделю с 19 по 25 ноября снизился на 0,8% к предыдущему периоду и составил 792,2 тысячи тонн, дизтоплива — на 2,5%, до 1,523 миллиона тонн, отмечает Росстат.