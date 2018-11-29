МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" может ускорить выполнение своей программы buy back на сумму до 3 миллиардов долларов, завершив ее уже в 2019 году, заявил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Согласно нашим оценкам и в зависимости от динамики цен на нефть, мы можем завершить объявленную нами программу buy back на общую сумму до 3 миллиардов долларов уже в следующем году", — сказал Матыцын в ходе телефонной конференции.

В конце августа "Лукойл" объявил о начале программы обратного выкупа акций на общую сумму до 3 миллиардов долларов на открытом рынке со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.