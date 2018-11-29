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МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Новатэка" в национальной и иностранной валютах до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении S&P.

"Повышение рейтинга отражает улучшение кредитных показателей "Новатэка", которые позволят ему привлечь значительные капитальные вложения и увеличить размер дивидендов", — говорится в сообщении.

"Новатэк" демонстрирует хороший показатель соотношения средств от операций (FFO) к долгу, который находится выше уровня в 60% в течение нескольких лет и, вероятно, будет улучшаться, так как "Новатэк" стал получать доходы от крупномасштабного проекта "Ямал СПГ" раньше планируемого", — отмечается в релизе.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство четвертой почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа, третьей — в ноябре.

S&P может понизить рейтинг "Новатэка" при сохранении негативного влияния геополитической ситуации на компанию, что может, в частности, вызвать трудности в привлечении средств для ее СПГ-проектов. Тем не менее, в настоящее время вероятность такого сценария относительно низка, отмечает агентство. Отрицательно на рейтинге также скажутся масштабные капвложения и приобретения, особенно в периоды снижения цен на нефть.

Повышение рейтинга в ближайшие 18-24 месяцев не ожидается, так как рейтинговое действие требует структурных улучшений в РФ и существенного снижения странового риска. Дополнительным фактором для повышения рейтинга послужит более четко выраженная дивидендная политика, пишет S&P.