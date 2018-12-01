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МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Суда компании "В.Ф. Танкер" после незаконной блокировки танкера "Механик Погодин" не заходят в порты Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в субботу.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является российская "В.Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала ранее компания.

"После незаконной блокировки танкера "Механик Погодин" наши судна в украинские порты не заходят", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "В.Ф. Танкер" в субботу.

Херсонский окружной административный суд продолжит рассмотрение иска владельца судна "Механик Погодин" российской компании "В. Ф. Танкер" к региональному управлению Госпогранслужбы Украины и капитану Херсонского морского порта в понедельник, 3 декабря. Ранее "В. Ф. Танкер" сообщал, что в судебное разбирательство с "Механиком Погодиным" включился в качестве третьего лица на стороне ответчиков представитель Порошенко в Крыму Борис Бабин.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине обсуждается несколько вариантов действий после того, как российские пограничники задержали за нарушение границы три украинских корабля. Среди обсуждаемых вариантов — закрытие ряда украинских портов для российских судов.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией.