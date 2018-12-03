МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. С 26 по 30 ноября оптовые цены на бензин в РФ снизились, а на дизельное топливо — незначительно повысились, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовая цена на марки бензина 95 Класс 5 и 92 Класс 5 в течение прошлой недели снизилась на 80 рублей за тонну и 265 рублей за тонну — до 55,401 тысячи рублей и 52,227 тысячи рублей за тонну соответственно.

Цена оптовой партии дизельного топлива, наоборот, за указанный период составила 53,116 тысячи рублей за тонну, что на 92 рубля больше, чем неделей ранее.