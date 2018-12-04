ДУБАЙ, 4 дек — ПРАЙМ. Дубай запустил пилотный проект по строительству автобусных остановок, работающих целиком на солнечной энергии, сообщает издание Arabian Business.

Как сообщило управление дорог и транспорта Дубая, началось строительство двух таких остановок, которые могли бы стать решением для удаленных районов без подключения к энергосети.

По словам главы управления Маттара аль-Таера, солнечная энергия будет приводить в действие освещение, кондиционеры и рекламные щиты.

Всего в Дубае построены 884 автобусные остановки, оснащённые кондиционерами и работающие на электроэнергии, на стадии строительства находятся ещё 48.