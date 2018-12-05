ВАШИНГТОН, 5 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина стала позитивным сигналом того, что проекты СПГ в США не будут заложниками торгового противостояния и смогут найти долгосрочные контракты, столь необходимые для крупных инфраструктурных проектов, заявила РИА Новости финансовый директор австралийской компании Liquefied Natural Gas Limited (LNGL, строит терминал в американском штате Луизиана) Лю Ин.

"Встреча между президентами Трампом и Си (Цзиньпином) – позитивный сигнал того, что развитие проектов СПГ в США не будут заложниками торговых конфликтов", — ответила она на вопрос, как повлияет встреча глав государств на рынок СПГ в США.

"Эта (встреча) гарантирует, что такие проекты, как Magnolia LNG будут в состоянии подписать долгосрочные контракты на экспорт СПГ с покупателями из Китая без негативных внешних факторов. Мы продолжим прикладывать усилия по продвижению проекта Magnolia LNG на глобальном рынке наряду с тем, как мы продолжаем движение к заключительному решению по инвестициям", — добавила Лю Ин.

Австралийская компания Liquefied Natural Gas Limited (LNGL) получила разрешение на строительство терминала в американском штате Луизиана для экспорта сжиженного природного газа под названием Magnolia в США в 2016 году. Проектная мощность терминала — восемь миллионов тонн в год. Однако осенью 2018 года американские СМИ со ссылкой на представителя компании сообщили, что из-за проблем с китайскими клиентами, что явилось следствием обострения торгового противостояния США и КНР, финальное решение по инвестициям в проект было временно отложено.

Пожалуй, самым важным итогом встречи "Большой двадцатки" в Аргентине стали переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые формально состоялись уже после окончания саммита. Лидеры договорились приостановить торговую войну — не вводить дополнительных тарифов после 1 января. Что будет со старыми ограничительными пошлинами, впрочем, не уточняется.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Китай согласился покупать "очень значительный" объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Речь идет о сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу уточнял в ходе телефонного брифинга для журналистов по итогам саммита, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту США начать немедленную работу над улучшением ситуации в области торговли. И добавил, что США будут настаивать на обнулении текущих пошлин, включая те, что уже есть на энергоносители, сельхозпродукцию и прочее.

Торговое противостояние между США и Китаем началось летом этого года. В сентябре Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на товары из КНР на сотни миллиардов долларов. США мотивировали это нечестной торговлей со стороны Китая, из-за чего они ежегодно теряли сотни миллиардов долларов в рамках торгового дефицита. Китай в ответ сделал серьезный ход, объявив о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на СПГ из США. Кроме того, согласно данным таможенного управления КНР, Китай в октябре сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля. Энергетический рынок Поднебесной стал ориентироваться на других поставщиков энергоносителей.

Как отмечали аналитики консультационной фирмы Edison, с прекращением поставок американского СПГ в Китай практически лишился экономических перспектив завод по сжижению газа Magnolia LNG.