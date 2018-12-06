С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила провести трехстороннюю встречу России, Украины и ЕК по газу во второй половине января, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Вчера мы разговаривали с Шефчовичем (вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу — ред.), по его предложению встреча перенесена на январь месяц. Планировалось встретиться 11 декабря, но сейчас от Еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января", — сказал Новак.

Он отметил, что до этого состоится встреча по газу на уровне экспертов.

В среду Еврокомиссия и Украина выразили намерение провести следующую трёхстороннюю встречу по транзиту газа из РФ в Евросоюз через Украину на политическом уровне в начале следующего года.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли в июле в Берлине.