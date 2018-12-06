МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в этом году уже перечислил в государственный бюджет 768 миллионов долларов дивидендов по итогам работы 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что сумма дивидендов, которые компания перечислит в госбюджет в 2018 году, будет составлять 75% чистой прибыли, полученной компанией за 2017 год. В 2017 году "Нафтогаз" заплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2016 год в сумме 13,3 миллиарда гривен (473 миллиона долларов по курсу на 1 января 2018 года).

"Нафтогаз" в июле сообщил, что в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов благодаря решению Стокгольмского арбитража. Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. В 2017 году группа "Нафтогаз" добыла 16,4 миллиарда кубометров газа, импортировала 8,7 миллиарда кубометров, транспортировала 93,5 миллиарда кубометров газа и добыла 1,9 миллиона тонн нефти. В "Нафтогаз" входит "Укртрансгаз", который занимается транспортировкой российского газа в ЕС. В 2017 году поступления от группы "Нафтогаз" составили 14% всех доходов госбюджета страны — 107,3 миллиарда гривен (3,82 миллиарда долларов), говорится на сайте компании.