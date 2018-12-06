ВАШИНГТОН, 6 окт /ПРАЙМ/. США одинаково подходят к вопросу "Северного потока 2" и к "Турецкому потоку 2", заявила зампомощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в рамках дискуссии в Атлантическом совете.

"Возможно, выглядит так, что мы больше сфокусировали свою политику (на остановке) "Северного потока 2". Но у нас такой же подход и к "Турецкому потоку 2". Оба эти проекта имеют одинаковую цель — поставлять газ в обход Украины", — сказала она.

По словам Оудкирк, "этот проект представляет такую же угрозу для безопасности Украины и всей Европе", как и "Северный поток 2", в первую очередь США негативно относятся к идее возможного продолжения проекта из Турции в страны Европы.