МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть возможность и считает вполне реалистичным подключение Греции к "Турецкому потоку", заявил президент России Владимир Путин.

"По поводу энергомаршрутов: я уже сказал только что, намекнул, что мы готовы к реализации совместно с Грецией крупных инфраструктурных энергетически проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к "Турецкому потоку". Мы обсуждаем это и с нашими турецкими партнерами, и с греческими. Это вполне вероятно", — сообщил Путин журналистам по итогам переговоров с премьером Греции Алексисом Ципрасом.

"Там уже построен практически трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, газа там нет пока. Но подумаем вместе на тему о том, как наполнить этот маршрут реальной продукцией. Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Прежде всего с точки зрения экономической целесообразности для участников экономической деятельности, в том числе и российских. Но это вполне возможно. Мы этого не исключает. Более того, считаем, что это вполне реалистично", — добавил глава российского государства.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.