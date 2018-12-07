ВАШИНГТОН, 7 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты негативно относятся к любым ограничениям свободного рынка, включая решения ОПЕК по нефти, заявила РИА Новости заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк.

"Правительство США в течение десятилетий, начиная с энергокризиса 70-х годов, было против подходов картеля ОПЕК (к регуляции рынка). Мы считаем, что рыночные силы сами должны определять уровень поставок, основываясь на спросе", — заявила она в кулуарах Атлантического совета в ответ на просьбу прокомментировать стремление ОПЕК ограничить добычу нефти.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% сокращения придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.