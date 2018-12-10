МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило стабильный прогноз по нефтегазовому сектору региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), говорится в сообщении агентства.

"Более 70% рейтингов (компаний — ред.) сектора имеют стабильный прогноз. Возможны некоторые позитивные рейтинговые действия, особенно для компаний, которые предпочитают структурно сокращать долг, а не направлять избыточные денежные потоки на расширение, дивиденды или выкуп акций. В частности, мы улучшили прогноз по рейтингам Repsol SA до позитивного со стабильного в октябре 2018 года в связи с прогрессом компании в сокращении доли заемных средств и улучшении бизнес-профиля",- отмечает Fitch.

Агентство также ожидает, что кредитоспособность небольших компаний, занимающихся разведкой и добычей, продолжит улучшаться, а высокодоходные компании будут иметь возможность продолжать сокращать чистый долг и поддерживать буфер ликвидности.

При этом Fitch прогнозирует, что большинство компаний столкнется с замедлением сокращения долговой нагрузки вследствие снижения нефтяных цен.

На прошлой неделе Fitch опубликовало новый экономический прогноз, согласно которому агентство ожидает, что стоимость нефти марки Brent в 2019 году окажется на уровне 65 долларов за баррель, а к 2021 году снизится до 60 долларов за баррель.