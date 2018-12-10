ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек /ПРАЙМ/. Пожарные потушили возгорание на газораспределительной станции в поселке Хмелинец Липецкой области, отключений населения от газоснабжения нет, сообщило ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о загорании газораспределительной подстанции в поселке Хмелинец Задонского МР. На месте работают четыре отделения пожарно-спасательных подразделений и опергруппа Задонского ПСГ. Аварийные бригады приступили к перекрытию задвижек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что открытое горение ликвидировано.

"Проведена подача газа от ГРС по кольцевой линии. Отключение абонентов от газоснабжения проводиться не будет. Визуально наблюдается уменьшение интенсивности горения. Погибших и пострадавших нет", — информирует ведомство.