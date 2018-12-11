МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9,471 тысячи гривен (339,2 доллара) за 1 тысячу кубометров, сообщается на сайте министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственной фискальной службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9,471 тысяч гривен или 339,2 доллара за 1 тысячу кубометров", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство УНИАН, в октябре средняя цена импортного газа составляла 323,44 доллара за 1 тысячу кубов, а в сентябре, впервые с апреля этого года, средняя цена импортного газа для Украины превысила 300 долларов за 1 тысячу кубометров.

В то же время средняя экспортная цена газа "Газпрома" в третьем квартале 2018 года составила 251 доллар за тысячу кубометров, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В конце октября заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 248 долларов за тысячу кубометров и выше.

Средняя экспортная цена газа в 2017 году составила 197 долларов за тысячу кубометров.

Украина прекратила закупку газа из России с ноября 2015 года. Страна импортирует газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши.