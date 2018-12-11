САБЕТТА, 11 дек /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует уже в 2024 году иметь возможность круглогодичного использования восточного направления Северного морского пути (СМП), в связи с чем критически важным считает развитие в России ледокольного флота, заявил глава компании Леонид Михельсон.

"Критически важным для развития СПГ-проектов является своевременный ввод ледокольного флота. Надо обеспечить круглогодичное хождение по Северному морскому пути как в западном, так и в восточном направлении. Правительством принята программа ввода трех ЛК-60 в 2017, 2019, 2020 годах, но сегодня по факту эта программа сорвана, и вот задержка первого идет более чем на два года", — сказал Михельсон на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по вопросам развития Арктики.

По его словам, в период 2019-2025 годов необходимо обеспечить ввод пяти атомных ледоколов. Это с учетом эксплуатации существующего атомного ледокольного флота позволит обеспечить возможность круглогодичной эксплуатации СМП от Обской губы до Берингова пролива. При этом для проводки судов в Обской губе и в акватории Карского моря "Новатэк" совместно с "Росатомом" решил построить еще четыре ледокола на СПГ мощностью 40 МВт.

"И мы собираемся ввести их именно не позднее 2023 года, чтобы в 2024 году мы смогли уже круглогодично ходить на Восток и полностью закрыли западное направление этими четырьмя ледоколами. Очень прошу вас, Дмитрий Анатольевич, поддержать и поручить нам реализовать этот проект именно не позднее 2023 года", — добавил Михельсон.