МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Новый "Энергетический баланс" с увеличением на 700 миллионов киловатт-часов, предложенный министерством энергетики и угольной промышленности Украины, ухудшит безопасность эксплуатации АЭС и повысит риск аварий на них, заявила директор по инвестициям и перспективного развития национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.

Ранее украинское информационное агентство "Главком" сообщило, что министерство энергетики и угольной промышленности в прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергетической системы Украины на 2019 год внесет радикальные изменения, новая редакция документа предусматривает резкое увеличение производства атомной и гидроэлектроэнергии, доля тепловой электроэнергии будет уменьшена.

"Увеличение доли атомной генерации на 700 миллионов киловатт-часов возможно только в случае остановки ремонтной кампании на атомных станциях, несет значительные риски. Это может привести к очень и очень негативным последствиям", — цитирует Амосову "Главком". Ее заявление прозвучало в среду в национальной комиссии государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг при обсуждении тарифов компании на 2019 год.

Амосова добавила, что пренебрежение нормами безопасности в свое время привело к Чернобыльской катастрофе.

"Эта позиция министерства необоснованная. Она будет непосредственно влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра. Она незаконна. Мы будем ее оспаривать", — добавила она.