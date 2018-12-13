МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,4%, до 6,18 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,83%, до 169,4 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,08%, до 76,76 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,06%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,55%, до 27,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,54%, до 19,77 доллара, НЛМК — снизилась на 0,99%, до 22,94 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,28%, до 14,02 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 1,16%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 0,87%, до 11,35 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", осталась на уровне предыдущего закрытия в 17 долларов.

Цена расписок "Магнита" выросла на 0,63%, до 13,51 доллара, "Ленты" — на 2,01%, до 3,05 доллара. Бумаги АФК "Система" стали дешевле на 1,42%, достигнув 2,37 доллара.