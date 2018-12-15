ДОХА, 15 дек — ПРАЙМ. Турция не принимает участие в переговорах о маршруте "Турецкого потока" в Евросоюз, этот вопрос должны решать Россия и страны Евросоюза, сообщил журналистам в субботу в кулуарах Дохийского форума советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Сейчас мы строим наземную линию для трубопровода "Турецкий поток", мы транзитная страна, и, очевидно, что это российский проект, поэтому они будут решать, как он будет идти — через Грецию или Болгарию или какую другую страну, в каком направлении он будет идти, это зависит от российских и европейских друзей", — сказал Калын.

Газета "Коммерсант" в конце ноября сообщала, что поставки газа в рамках проекта "Турецкий поток" могут пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через них, отмечало издание.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.