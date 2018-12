МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) начала добычу на месторождении газа Aasta Hansteen в Норвежском море, первая партия сырья уже поступила на рынок, говорится в сообщении компании.

"16 декабря Equinor и ее партнеры начали добычу на газовом месторождении Aasta Hansteen в Норвежском море. Сегодня, 17 декабря, газ с этого месторождения впервые поступает на рынок", — отмечается в релизе.

Запасы полезного ископаемого, доступные к извлечению, оцениваются в 55,6 миллиарда кубических метров газа и 600 тысяч кубических метров конденсата. В релизе отмечается, что добыча на Aasta Hansteen поможет обеспечить долгосрочный экспорт норвежского газа.

Уточняется, что концепция разработки месторождения состоит из плавучей платформы с вертикальной цилиндрической конструкцией, пришвартованной к морскому дну. Газ добывается из семи скважин на трех подводных опорных плитах. "Расположенное на глубине 1,3 тысячи метров, это самое глубокое разработанное месторождение на норвежском континентальном шельфе", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании по технологиям, проектам и разведке Андерса Упедаля (Anders Opedal).

Месторождение Aasta Hansteen — одно из крупнейших в Норвежском море. Оператором является Equinor с долей 51%, другими партнерами являются Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) и ConocoPhillips Skandinavia AS (10%).

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — норвежское государство.