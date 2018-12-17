ПАРИЖ, 17 дек — ПРАЙМ. Франция изменила условия госгарантий для "Ямала СПГ", чтобы уже сейчас можно было начать реинвестировать прибыль от него в проект "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в понедельник сообщил, что Франция решила расширить государственные гарантии по проекту "Ямал СПГ", увеличив срок покрытия ими привлеченного финансирования. Орешкин тогда заявил, что усиление госгарантий в отношении проекта "Ямал СПГ" поможет двигаться вперед по проекту "Арктик СПГ-2".

"Как раз изменение механизма госгарантий оно, в том числе, нужно, чтобы сейчас начать реинвестировать средства от "Ямал СПГ", который уже приносит прибыль, в проект "Арктик СПГ-2". Сейчас французские компании обсуждают с "Новатэком" возможное участие в "Арктик-2". Сейчас в целом формируется пул инвесторов по этой сделке и объемы и всё это утрясается", — сказал Орешкин.

Французская Total с долей в 20% участвует в проекте "Ямал СПГ", контрольный пакет в котором принадлежит российскому "Новатэку". В рамках проекта уже построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн СПГ каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн. Total планирует войти и в новый проект "Новатэка" — "Арктик СПГ-2", предусматривающий три линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая, с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%.

Бюджет "Ямала СПГ" составляет 27 миллиардов долларов. В рамках привлечения проектного финансирования "Ямал СПГ" были получены на возвратной основе средства Фонда национального благосостояния РФ (150 миллиардов рублей), открыты кредитные линии со Сбербанком и Газпромбанком (3,6 миллиарда евро), Банком развития Китая и Экспортно-импортным банком Китая (9,3 миллиарда евро и 9,8 миллиарда юанеи?), итальянским Intesa Sanpaolo под страховое покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства SACE и французского экспортно-кредитного агентства COFACE (750 миллионов евро), японским банком JBIC (200 миллионов евро).