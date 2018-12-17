МАХАЧКАЛА, 17 дек /ПРАЙМ/. Кировский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток руководителя "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, задержанного правоохранителями в субботу, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Владимир Анастасов решением Кировского районного суда арестован на 10 суток до 25 декабря", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в случае предъявления обвинения срок ареста будет продлен на два месяца.

Ранее пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз" РИА Новости сообщили, что генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан в субботу за 20 минут до плановой медицинской операции в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга и доставлен в Махачкалу. По данным ГУ МВД по Дагестану, возбуждено дело по части 4 статьи 159 по факту хищения природного газа в особо крупном размере, по подозрению в причастности к преступлению был в порядке статьи 91 УК РФ был задержан "один из руководителей газовых предприятий республики".