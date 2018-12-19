МЕХИКО, 18 дек /ПРАЙМ/. Число должностных лиц нефтяной отрасли Венесуэлы, задержанных по подозрению в коррупции, достигло 100 человек, сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб в эфире государственного телевидения.

Восемь из них уже осуждены, большей части остальных предъявлены обвинения, уточнил он.

Сааб добавил, что прокуратура Венесуэлы ведет расследование трех новых коррупционных схем.

Во вторник также стало известно, что власти Венесуэлы задержали четырех сотрудников Petrowarao, совместного предприятия государственной PDVSA и англо-французской Perenco, по подозрению в коррупции. По словам генпрокурора, нарушения компанией контрактов нанесли бюджету государства ущерб в 9 миллионов долларов.

Речь идет о контрактах с компаниями GE Energy Parts, Turbinas y Mecanica, Energy Internacional и Energy Controls Solutions на обслуживание электрооборудования на месторождении Pedernales.

Добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. Аресты сотрудников PDVSA по подозрениям в коррупции в этих условиях стали массовыми.