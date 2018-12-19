ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. США призывают вернуть нефтяное месторождение "Шарара" в Ливии, которое на прошлой неделе захватили вооруженные люди, под контроль властей страны в лице Национальной нефтяной корпорации (NOC).

"Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией на нефтяном месторождении "Шарара" и повторяют призыв миссии ООН по поддержке Ливии к немедленному и безоговорочному выводу вооруженных элементов в этом районе, что имеет решающее значение для возобновления добычи нефти на благо всех ливийцев. Мы призываем все стороны решать проблемы путем конструктивного диалога и мирными средствами в духе компромисса, а не путем угроз и насилия", — говорится в заявлении госдепартамента США.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что понимают "экономические трудности, с которыми сталкиваются многие граждане, особенно в южном регионе (Ливии)", и призвали лидеров страны продолжать усилия по повышению финансовой транспарентности, укреплению экономических институтов, укреплению безопасности и обеспечению справедливого распределения ресурсов страны в рамках ливийского политического соглашения и Плана действий, разработанного специальным посланников ООН.

По сообщению NOC, работа "Шарары" была остановлена вооруженными людьми, которые утверждают, что они принадлежат к "Охране нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard). Корпорация заявила, что закрытие "Шарары" несет угрозу другим производственным объектам в стране. Так, компания прогнозировала снижение объемов нефтедобычи на 315 тысяч баррелей в день. Помимо этого ожидались дополнительные производственные потери в 73 тысячи баррелей на месторождении Эль-Филь из-за его зависимости от "Шарары" в обеспечении электроэнергией.

Кроме того, под угрозой работа НПЗ в городе Эз-Завия, так как он зависит от поставок нефти с "Шарары". Завод прекратит работу, если не будут найдены альтернативные источники поставок сырья. Компания также сообщила, что внеплановая остановка ряда крупнейших производственных объектов обойдется ливийской экономике в 32,5 миллиона долларов ежедневно.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.