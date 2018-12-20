МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил роста цен на бензин в РФ на 1-1,5% в начале следующего года из-за повышения НДС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в четверг. Путин: Западные санкции заставили нас "включить мозги"

"Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной. Действительно должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке", — сказал Путин.

Он добавил, что повышение цен на топливо во Франции послужило лишь толчком для проведения протестных акций, выплеснулось недовольство ситуацией в целом.

"Я думаю, что события во Франции связаны, конечно, с повышением цен на бензин, на "дизельку", но они послужили, скорее всего, триггером, пусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство в целом у значительной части членов общества, причем это коренные французы, в основном. По последним данным, поддерживается (протест — ред.) большим количеством населения — 70 с лишним процентов", — прокомментировал президент.