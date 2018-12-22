МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Одиннадцать населенных пунктов в Баунтовском районе в Бурятии остались без энергоснабжения, причины отключения устанавливаются, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике Бурятия.

"Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:50 (6.50 мск) поступило сообщение о том, что произошло отключение электроэнергии в Баунтовском районе. Под отключение попали 11 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:17 (7.17 мск) все потребители были подключены к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок, добавляется в сообщении.

Сообщается, что на месте работают девять бригад филиала "Бурятэнерго", ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Бурятия.