МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Проектная мощность участка "Ковыкта — Чаянда" газопровода "Сила Сибири" увеличена с 24 миллиардов кубометров до 38 миллиардов кубометров газа в год, говорится в обновленной схеме территориального планирования в области федерального трубопроводного транспорта.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому Восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.

В октябре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай может быть увеличен на 5-10 миллиардов кубометров газа в год.

Чаяндинское и Ковыктинское месторождения — основные источники газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай. Запасы Ковыктинского месторождения по категориям C1+C2 составляют 2,7 триллиона кубометров газа и 90,6 миллиона тонн газового конденсата.

Ранее сообщалось, что выход Ковыктинского месторождения на проектную мощность предусмотрен на третий год разработки, проектная мощность — 25 миллиардов кубометров газа в год и 1,4 миллиона тонн конденсата. В 2023 году планируется добыть на месторождении 4,9 миллиарда кубометров газа, в 2024 году — 15 миллиардов кубометров газа, с 2025 по 2050 год — 25 миллиардов кубометров газа в год.