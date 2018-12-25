МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность инвестировать в проект "Арктик СПГ-2" вместе с Saudi Aramco, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы рассматриваем различные инвестиции Saudi Aramco в России, это такие проекты, как "Арктик СПГ-2", это различные нефтехимические проекты и, безусловно, это возможность привлекать миллиарды долларов от Saudi Aramco в Россию, чтобы российские компании работали на этого гиганта в Саудовской Аравии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В ноябре глава Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что на встрече с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном планирует обсудить покупку доли в "Арктик СПГ-2" и рассчитывает на подписание соглашения в максимально короткие сроки. Тогда Нассер отказался комментировать, какую именно долю в проекте хочет приобрести Saudi Aramco.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.