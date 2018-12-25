МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco финализировали основные параметры сделки по инвестициям в нефтесервисную компанию "Новомет", заявил глава российского фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы сейчас финализировали (с Saudi Aramco – ред.) основные параметры сделки "Новомет", это наши российские насосы, которые будут поставляться, в том числе в Saudi Aramco, и Saudi Aramco станет инвестором в этом проекте", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В июне источник на рынке говорил РИА Новости, что РФПИ совместно с Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) рассматривают покупку доли "Роснано" в 30,76% в нефтесервисной компании "Новомет".

"Роснано" выставило на продажу свою долю в 30,76% в "Новомете" еще в июле 2016 года. Минимальная стоимость доли составляла 7,5 миллиарда рублей. А в январе 2017 года в ФАС поступило ходатайство от американской Halliburton о покупке 100% группы "Новомет". Позднее, в июне, ведомство сообщило, что передало его на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Однако в январе 2018 года "Новомет" сказал, что сделка с Halliburton была отменена — основным препятствием стали западные санкции.

Об интересе Saudi Aramco к "Новомету" стало известно в ноябре 2017 года. А в феврале текущего года глава РФПИ сообщил, что фонд совместно с Saudi Aramco и PIF инвестируют более 1 миллиарда долларов в нефтесервисные EDC, "Новомет" и проект с "Сибуром" в Саудовской Аравии.