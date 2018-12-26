МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Вопрос о программе buy back будет вынесен на рассмотрение совета директоров "Транснефти" в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Мы вчера на совете директоров эту тему предварительно обсудили. В первом квартале, как было принято решение предыдущего заседания, в первом квартале следующего года эта тема будет вынесена в повестку совета директоров. Все ее поддержали, она признана правильной, справедливой и актуальной для компании", — сказал Токарев.