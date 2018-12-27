МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. АО "Арктикгаз", совместное предприятие "Новатэка" и "Газпром нефти", ввело в эксплуатацию нефтяную часть нефтегазоконденсатного Яро-Яхинского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), мощность которого оценивается в 1,2 миллиона тонн в год, сообщается в пресс-релизе "Новатэка".

Как сообщила компания, в настоящее время на нефтяной части месторождения пробурены двадцать две эксплуатационные скважины, бурение новых скважин продолжается. Кроме того, построены нефтегазосборные сети, установка подготовки нефти, а также нефтепровод внешнего транспорта протяженностью 57 километров с приемо-сдаточным пунктом нефти.

"ПAO "Новатэк" сообщает о вводе в промышленную эксплуатацию нефтяных залежей Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, разработку которого ведет АО "Арктикгаз"… Проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет около 1,2 миллиона тонн в год" — говорится в сообщении.

Яро-Яхинское месторождение находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Промышленная добыча газа и газового конденсата на месторождении начались в апреле 2015 года. Запасы месторождения по российской классификации на 31 декабря 2017 года составляют 206 миллиардов кубометров природного газа и 32 миллиона тонн жидких углеводородов.