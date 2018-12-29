МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российская атомная отрасль по праву может считать 2018 год в целом успешным: по всем направлениям ее работы получены знаковые, а зачастую и уникальные результаты.

Перечень больших событий в той или иной области по итогам каждого года принято представлять в виде десятки наиболее значимых фактов. Но по доброй неписаной традиции в копилке Росатома всегда набирается столько достижений, что они не укладываются в прокрустово ложе топ-10.

ГЕРОИ СТРАНЫ

Главным приоритетом атомной отрасли с самого начала ее создания была и остается работа на военном направлении. По итогам 2018 года госкорпорация вновь полностью выполнила государственный оборонный заказ.

В нынешнем году стало известно, что специалисты Росатома принимали участие в создании уникальных, не имеющихся больше ни у кого в мире образцов оружия, о которых в марте в послании Федеральному Собранию сообщил президент России Владимир Путин. Это, в частности, крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой, подводный беспилотник "Посейдон" тоже с ядерной энергоустановкой, новый боевой лазерный комплекс "Пересвет". Новое оружие позволит надежно и надолго обеспечить безопасность России, подчеркивал глава государства.

Работа сотрудников ядерного оружейного комплекса Росатома по обеспечению безопасности и обороноспособности страны в этом году была беспрецедентно широко отмечена государством, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Как сообщалось в СМИ, за создание новых видов оружия ряд сотрудников атомной отрасли были удостоены звания Героя России. Но, конечно, за этими прорывными результатами стоит талант и труд очень большого числа людей, чей вклад страна тоже вправе считать по-настоящему героическим.

ПУСК РЕАКТОРОВ ПЛАВУЧЕЙ АЭС

Достижением года для Росатома (и одним из самых важных результатов для мировой атомной отрасли последних лет) по праву следует назвать успешный пуск обеих реакторных установок первого в мире плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов".

Комплексные испытания ядерной энергетической установки "плавучки" успешно стартовали в конце ноября и продлятся до весны 2019 года. Основная задача этой технологической операции — убедиться, что плавучий энергоблок полностью готов к промышленной эксплуатации. Осенью будущего года "Академика Ломоносова" предстоит отбуксировать в порт города Певека (Чукотский автономный округ), где в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

За проектом ПАТЭС внимательно следят потенциальные заказчики за рубежом. Приходили сообщения о том, что возможностями российского "плавучего атома" интересуются страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки, где, с одной стороны, имеется протяженная береговая линия, а с другой стороны — есть большая потребность в новых генерирующих мощностях.

Сейчас в Росатоме разрабатывается проект оптимизированного плавучего энергоблока, который будет мощнее, но при этом меньше по размерам.

Но тема применения небольших ядерных энергоустановок не ограничивается только плавучей АЭС. Также в нынешнем году стало известно, что Росатом начинает переходить к реализации идеи создания наземных атомных блоков малой мощности на основе реакторных установок РИТМ-200, примененных в проекте новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Разработан обликовый проект такой мини-АЭС, которая может пополнить список экспортных продуктов российской атомной отрасли.

Как рассказал Лихачев журналистам, Росатом планирует в первом квартале 2019 года представить свои предложения по размещению в России атомных станций малой мощности.

НОВЫЙ РЕКОРД ГЕНЕРАЦИИ

Уходящий год в очередной раз будет отмечен рекордом по совокупной выработке электроэнергии на АЭС в России. Буквально за несколько дней до новогодних праздников концерн "Росэнергоатом" достиг планового показателя 2018 года по выработке электроэнергии в объеме 201,3 миллиарда киловатт-часов, и ожидается, что к бою курантов итоговые цифры приблизятся к 204 миллиардам киловатт-часов.

Нового рекорда во многом удалось добиться благодаря работе сданных в 2018 году в промышленную эксплуатацию четвертого блока Ростовской АЭС и первого блока Ленинградской АЭС-2.

Ростовский блок стал последним построенным на территории России атомным энергоблоком с реактором ВВЭР-1000. Ввод его в промышленную эксплуатацию был назван в числе 10 главных событий уходящего года в глобальной атомной энергетике по версии одного из ведущих мировых информационных ресурсов в этой области журнала Nuclear Engineering International, издаваемого в Великобритании.

Первый энергоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 заместит первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС, и который в конце декабря был навсегда остановлен.

Список больших атомных энергоблоков, действующих на разных континентах, пополнился в этом году и еще одним блоком "от Росатома" — пущен и сдан в коммерческую эксплуатацию блок №4 Тяньваньской АЭС в Китае.

БУДУЩИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ

Если говорить о стартах новых строек, то в нынешнем году в мире таковых было четыре, причем у Росатома здесь три залитых "первых бетона" (так называется процедура старта полноценного сооружения АЭС) — в России на первом блоке Курской АЭС-2, а за рубежом — на блоке №1 АЭС "Аккую" в Турции и на блоке №2 атомной станции "Руппур" в Бангладеш.

В целом, работа на площадках новых АЭС идет успешно. В частности, по графику продвигается сооружение первого и второго блоков Белорусской АЭС. Ранее Лихачев выразил благодарность белорусской стороне за взаимодействие на всех уровнях по проекту БелАЭС. Он отметил, что строительство этой станции устанавливает ряд рекордов по качеству, срокам и степени вовлеченности белорусских специалистов в работу.

Турецкое агентство по атомной энергии выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Аккую". Этот документ позволяет начать возведение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки. В рамках ограниченного разрешения начнется подготовка котлована, инженерные изыскания и другие работы.

Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в 2018 году также по графику вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции. Идет работа по лицензированию и в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

Что касается проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, то в нем тоже идет подготовка к получению строительной лицензии. Особенность этого проекта заключается в том, что требования финского атомного регулятора STUK к детализации и проработке документов на этапе лицензирования выше, чем у регуляторов других стран. К тому же АЭС "Ханхикиви-1" стал первым проектом, к которому применяются требования STUK, обновленные после опыта строительства в Финляндии АЭС "Олкилуото-3" по французско-германскому проекту и аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Поэтому многие процессы в рамках проекта "Ханхикиви" являются новыми для всех его участников. Вместе с тем, дополнительное время, уделяемое на этапе проектирования и подготовки лицензионных документов, поможет проекту избежать задержек уже в ходе строительства. Российской стороной разработаны предложения по усилению компетенций (в том числе технических и управленческих) заказчика строительства компании Fennovoima, так как для нее это первый проект сооружения АЭС.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНТРАКТЫ

Текущий год подтвердил растущий в мире интерес к российским атомным технологиям. Росатом по-прежнему остается абсолютным лидером по числу сооружаемых энергоблоков АЭС за рубежом. Сегодня в багаже госкорпорации на разных этапах реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в 12 странах.

Знаковое событие с точки зрения развития экономического сотрудничества России и Китая произошло в июне — в Пекине был подписан крупнейший пакет соглашений и контрактов по разным проектам в атомной сфере. Эти документы определяют основные направления развития сотрудничества между обеими странами по атомной энергетике на ближайшие десятилетия.

Речь, прежде всего, идет о совместном сооружении четвертой очереди (блоки №№7 и 8) Тяньваньской АЭС и двух энергоблоков на площадке АЭС "Сюйдапу".

Также стороны будут сотрудничать по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Российская сторона будет задействована в части поставок конкретных элементов данной установки, оказании услуг и поставок топлива. Проект реактора разрабатывает китайская сторона. Кроме того, тогда же был заключен (а осенью выполнен) контракт на поставку в КНР новой партии радионуклидных тепловых блоков, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов, для нужд китайской лунной программы.

А ранее в марте в Москве Россия и Китай договорились о сотрудничестве в строительстве нового уранового рудника на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (Краснокаменск, Забайкальский край).

В сентябре Москва и Ташкент подписали межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане по российскому проекту атомной электростанции с двумя энергоблоками общей установленной мощностью до 2,4 ГВт.

С Комиссариатом по атомной и возобновляемой энергетике Франции Росатом заключил стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, Росатом подписал с рядом ведущих французских энергокомпаний документы о развитии сотрудничества в различных областях атомной энергетики.

В мае в Сочи на главном международном форуме Росатома "Атомэкспо" был подписан контракт с Замбией на строительство в этой стране центра ядерной науки и технологий. Кстати, сам "Атомэкспо" вновь побил свои рекорды — на него приехали представители 68 государств (для сравнения, в прошлом году на форуме было представлено 65 стран, в 2016 году — 55, а в 2015 году — 48).

"ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ" ТОПЛИВО

Большой темой в этом году стала разработка так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать аварии на АЭС, подобные фукусимской. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для атомных станций.

Сейчас топливная компания Росатома ТВЭЛ ведет работы по нескольким перспективным видам такого отечественного топлива. В конце года стало известно, что входящий в ТВЭЛ "Новосибирский завод химконцентратов" изготовил две экспериментальные топливные сборки, состоящие из тепловыделяющих элементов с четырьмя различными сочетаниями конструкционных материалов оболочки и топливной матрицы. Эти опытные образцы в ближайшее время будут загружены в один из исследовательских реакторов для проведения испытаний.

Но уже сейчас интерес к российским разработкам проявлен за рубежом. И вполне возможно, что через несколько лет новое топливо станет обязательной составляющей контрактов на поставки топлива для АЭС.

НАЦПРОЕКТ ПО АТОМНОЙ НАУКЕ

В соответствии с майским указом президента страны "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года" сформированы национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития. И во всех них в той или иной степени нашли отражение практически все приоритеты атомной отрасли.

Но Росатом предложил свой национальный проект — "Атомная наука, техника и технологии". Его в сентябре анонсировал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005-2016 годах.

В нацпроект войдут четыре федеральных проекта: по разработке технологий двухкомпонентной атомной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах, по разработке и исследованиям в области термоядерной науки и технологий, по созданию новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем, а также по разработке проектов атомных станций малой мощности.

2018-й был в Росатоме Годом науки, и самым важным результатом здесь стало создание отраслевого тематического плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в который входят не только прикладные разработки, но и поисковые исследования, которые могут открыть перед отраслью новые пути развития.

Для этого в Росатоме был впервые организован конкурс так называемых аванпроектов — НИОКРов для обоснования качественно новых разработок. Этот отбор прошли без малого 200 проектов по самым разным направлениям — в частности, проект по созданию производств новых российских импортозамещающих радиофармацевтических препаратов для лечения различных типов рака, или например, проект по строительству так называемого жидкосолевого ядерного реактора для "выжигания" наиболее опасных радионуклидов.

ПУТЬ К "АТОМУ БУДУЩЕГО"

В отрасли в этом году продолжались исследования, необходимые для перехода в будущем отечественной атомной энергетики к двухкомпонентной ядерно-энергетической системе.

Согласно принятым в 2018 году основным положениям стратегии развития атомной энергетики в России до 2050 года и на перспективу до 2100 года, в такой системе энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современного атомного энергокомплекса, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в замкнутом ядерном топливном цикле.

В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Но 2018 год запомнится и важными первыми практическими достижениями в этой области. На "Горно-химическом комбинате" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) выпущены пилотные промышленные топливные сборки на основе так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которые будут применяться в "быстром" реакторе БН-800 на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС. Этот энергоблок нужен для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего — для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. В таком топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в ходе переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.

Энергоблок БН-800 работает в качестве прототипа более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков с реакторами БН-1200, которым отводится важная роль в формировании двухкомпонентной российской атомной энергетики. В 2018 году были очерчены возможные сроки начала практического внедрения этих установок. Заявлено, что работы в обоснование их конкурентоспособности завершатся до конца 2020 года и что решение о сооружении пилотного энергоблока БН-1200 на Белоярской АЭС может быть принято в 2021 году.

ГХК в 2018 году отметился и еще одним важным результатом в плане освоения технологий атомной энергетики будущего. На пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) предприятия успешно переработана первая отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 российских АЭС. Была полностью подтверждена работоспособность уникальных экологически чистых методов, не создающих рисков для окружающей среды. Этот результат значим потому, что на ОДЦ предстоит освоить технологии и прототипы промышленного оборудования, необходимые для переработки в замкнутом ядерном топливном цикле ОЯТ реакторов АЭС.

АРКТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

В уходящем году Росатом официально получил еще одну функцию — госкорпорация стала инфраструктурным оператором Северного морского пути.

Предполагается, что передача госкорпорации новых полномочий позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития этой "ледяной трассы" в качестве стратегической российской транспортной магистрали в Арктике — ведь, как прогнозируется, к середине следующего десятилетия грузопоток на этом направлении может вырасти до 80 миллионов тонн.

В госкорпорации создана дирекция Северного морского пути, она будет отвечать за реализацию государственной политики и стратегии развития Севморпути, управлять необходимой инфраструктурой СМП — в частности, атомным ледокольным флотом, который будет расширяться.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов объявил, что принято решение о строительстве в Приморье на судостроительном комплексе "Звезда" трех новых атомоходов проекта 10510 "Лидер". Они задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Основными задачами этих ледоколов будут обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути и проведение экспедиций в Арктику.

Кроме того, стало известно, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге намечено построить еще два универсальных атомных ледокола проекта 22220 в дополнение к трем таким атомоходам, сооружаемым на предприятии сейчас.

Хотя говорить о конкретных концессиях с Росатомом в Арктике пока еще рано, но большие проекты с участием атомщиков уже есть — это, в частности, "Ямал СПГ". Машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш" заключил ряд пилотных контрактов практически по всей линейке ключевого оборудования для новой производственной линии среднетоннажного завода "Ямала СПГ".

ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Росатом в 2018 году продолжил развивать свое участие уже в цифровизации экономики страны и внедрение в нее наработок атомной отрасли. Как сообщил Лихачев, в отрасли принята стратегия ее цифрового развития с горизонтом 2030+, к которой прилагается дорожная карта по разработке и внедрению цифровых продуктов.

В этом году на российский рынок вышел цифровой продукт "Логос Аэро-Гидро", созданный в саровском ядерном центре. Это один из модулей пакета программ "Логос", инструмент 3D-моделирования, который помогает решать задачи широкого круга высокотехнологичных отраслей промышленности, включая авиастроение, судостроение, атомную энергетику и автомобилестроение. Важно, что этот уникальный российский продукт высокого класса имеет и перспективы выхода на международный рынок.

Кроме того, сообщалось, что Росатом опробовал и готов тиражировать не только в России, но и за рубежом свою цифровую платформу "Умный город", объединяющую в себе все муниципальные сервисы и в конечном счете помогающую снизить затраты на управление коммунальным хозяйством и способствующую увеличению человеческого капитала в городах.

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИЗ ПРОШЛОГО

Как всегда, значительная доля проектов Росатома отводится решению экологических задач, связанных с так называемым ядерным наследием прошлого.

В конце сентября на судоремонтном заводе "Нерпа" в Мурманской области началась эксплуатация защитного укрытия для выгрузки отработавшего ядерного топлива из баков хранилища плавучей технической базы "Лепсе", обслуживавшей отечественный атомный ледокольный флот. Тем самым завершился важный этап международного проекта по утилизации судна, известного как "Плавучий Чернобыль".

Спустя месяц в укрытие переместили блок-упаковку носовой секции "Лепсе", в которой содержится свыше 600 отработавших топливных сборок, накопившихся аж с 1961 года и подлежащих извлечению и дальнейшей отправке на переработку на предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк" в Озерск (Челябинская область).

А Приморский край в 2018 году полностью был освобожден от отработавших радиоизотопных термоэлектрогенераторов, в которых применялся стронций-90. Такие РИТЭГи применялись, например, в навигационных маяках и метеостанциях, где не было возможности воспользоваться другими источниками электропитания. Последние 36 "дальневосточных" РИТЭГов вывезли на "Маяк", где они будут утилизированы.

Но экологическая повестка Росатома в этом году расширилась за счет нового большого проекта по переработке промышленных отходов первого и второго класса опасности. Госкорпорация наделяется функциями федерального оператора по обращению с этими отходами. Такое решение принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, наличия в атомной отрасли современных технологий при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.

Росатому до 2024 года предстоит создать минимум семь крупных комплексов по переработке наиболее опасных промотходов. Четыре таких комплекса разместятся на базе предприятий, ранее занимавшихся ликвидацией химического оружия. А раньше, на рубеже 2020 года, в качестве важной составляющей проекта потребуется создать единую систему учета отходов I и II класса.