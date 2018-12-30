МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Более ста тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за отключения высоковольтных линий, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Тридцатого декабря в 15.36 действием защит отключились ВЛ 110 кВ "Плиево — Самашки" и "Самашки — ГРП-110" (ДЗО ПАО "Россети" — АО "Чеченэнерго") с неуспешными АПВ (автоматическими повторными включениями – ред.). Обесточена ПС 110 кВ "Самашки". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Чеченской Республике (около 101 тысячи человек)", — говорится в справке-докладе.

По данным Минэнерго, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.