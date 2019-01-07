МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Экспорт нефти из Венесуэлы в США в прошлом году упал на 15% к предыдущему году, до самого низкого среднегодового уровня почти за три десятилетия, следует из расчетов статистической фирмы Refinitiv Eikon.

"Поставки нефти в США (венесуэльской — ред.) государственной PDVSA и ее совместными предприятиями (СП) упали до 500,013 тысячи баррелей в день — это на треть меньше, чем пять лет назад, и самое низкое значение с 1989 года", — привело агентство Рейтер данные Refinitiv Eikon.

В 2017 году показатель составил 591,422 тысячи баррелей в день, а в 2013 году — 755 тысяч баррелей в день, свидетельствуют данные Refinitiv.

В 2018 году наибольший объем поставок нефти из Венесуэлы в США пришелся на сентябрь — тогда уровень достиг 601,505 тысячи баррелей в день. Наименьший уровень был зафиксирован в феврале — в 378,643 тысячи баррелей в день.

Крупнейшим импортером венесуэльской нефти в США в 2018 году стала Citgo Petroleum — импорт составил 175,873 тысячи баррелей в день. Следом идут Valero Energy (166,099 тысячи баррелей в день) и Chevron Corp (83,041 тысячи баррелей в день), согласно данным Refinitiv.