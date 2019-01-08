МЕХИКО, 8 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти. По данным местного издания Financiero, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены сразу в шести штатах, корреспондент РИА Новости зафиксировал проблемы в пяти из них.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказывается признавать наличие дефицита, говоря лишь об изменении системы доставки топлива, чтобы победить воровство из трубопроводов.

"У нас достаточно резервов, вопрос в том, как они распределяются, мы не хотим делать это, как раньше, открывая трубопроводы всем (включая похитителей топлива)", — заявил Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции в Мехико.

Как сообщила нефтяная компания Pemex, для борьбы с так называемыми уачиколерос (преступниками, специализирующимися на врезках в трубопроводы) были перекрыты сразу несколько крупных подземных артерий поставок бензина. Теперь топливо доставляется с помощью автоцистерн, что и привело к уменьшению объемов.

Корреспондент РИА Новости РИА Новости проехал от столицы на запад через семь штатов — Мехико, Идальго, Гуанахуато, Агуаскальентес, Сакатекас, Керетаро и Халиско, и только в одном не столкнулся с проблемами с бензином.

В Гуанахуато заправиться на прошлой неделе было проблематично, но можно – через одну пустую заправку попалась АЗС, где были в наличии все три используемые в Мексике вида топлива.

Но уже в понедельник три попавшиеся на пути заправки в Гуанахуато были пусты.

В Керетаро бензин был на многих заправках, но в некоторых местах цена была примерно на 1,5 песо (около 5,3 рубля) выше обычной. После примерно 150 километров пути без возможности залить бак топливо все-таки было найдено по обычной цене.

В начале 2017 года в Мексике уже имело место резкое (примерно на 20%) подорожание бензина, хотя без дефицита топлива. Оно вызвало массовые протесты, которые в беспорядки и грабежи. По данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней были разграблены более 400 торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов. Протестующие также перекрывали доступ к ряду крупных НПЗ и складам нефтепродуктов.