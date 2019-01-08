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МЕХИКО, 8 янв /ПРАЙМ/. Мексиканские военные в понедельник взяли под контроль обеспечение безопасности на шести нефтеперерабатывающих заводах Pemex и стратегических объектах на фоне перебоев с поставками бензина, сообщило издание Universal.

В течение месяца 4 тысячи солдат и морских пехотинцев будут обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность на объектах компании. Речь идет о заводах в штатах Гуанахуато, Тамаулипас, Веракрус, Идальго, Оахака и Нуэво Леон, а также 20 терминалах с нефтепродуктами на обоих побережьях страны.

Военные проверяют всех сотрудников НПЗ перед входом и выходом с предприятия и цистерны с топливом. По данным СМИ, сотрудникам заводов запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами коммуникации, чтобы избежать возможных контактов с так называемыми уачиколерос — преступниками, специализирующимися на врезках в трубопроводы.

Как сообщалось, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены в шести штатах. В свою очередь, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорит лишь об изменении системы доставки топлива, чтобы победить воровство из трубопроводов. Pemex также заявил, что бензина в Мексике достаточно, объясняя, что для борьбы с врезками были перекрыты сразу несколько крупных подземных артерий поставок. Теперь топливо доставляется с помощью автоцистерн, что и привело к уменьшению объемов.

Между тем, корреспондент РИА Новости за последние несколько дней проехал от столицы Мексики на запад через семь штатов — Мехико, Идальго, Гуанахуато, Агуаскальентес, Сакатекас, Керетаро и Халиско, и только в одном не столкнулся с проблемами с бензином.

Согласно представленному ранее Обрадором плану по предотвращению краж топлива, федеральные силы Мексики берут под контроль систему мониторинга Pemex. При этом, как заявлял Обрадор, лишь 20% краж топлива Pemex происходят из-за незаконных врезок, остальные совершаются "сверху", то есть менеджментом компании. По его словам, кражи топлива в прошлом году обошлись госкомпании в 60 миллиардов песо (около 3 миллиардов долларов).