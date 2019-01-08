КАЛИНИНГРАД, 8 янв — ПРАЙМ. Создание регазификационного терминала в Калининграде стало первым такого рода проектом в России, он сводит на нет все транзитные риски, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии введения в эксплуатацию терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

"Сегодня здесь в Калининградской области мы присутствуем при очень важном событии и для энергетики России, и для обеспечения Калининградской области, всего региона. Это первый подобный проект в российской энергетике — создание регазификационного терминала", — сказал Путин.

"Конечно, мы с вами понимаем, знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса, такого, как природный газ, на подобные расстояния и трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым, но для нас, для Калининградской области, в частности, это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, точнее всего, сводят на нет все транзитные риски", — рассказал президент.